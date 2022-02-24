Львовян просят сдавать кровь для возможных нужд ВСУ

Во Львовском областном центре службы крови призвали сдавать кровь. Жителей других городов также попросили это сделать.

Такой призыв обнародовали на странице Львовской областной госадминистрации. Там отметили, что помочь может каждый на своем месте.

Внимание Потерь среди ВСУ по состоянию на сейчас нет, – главнокомандующий Залужный

Война – это не только фронт. Война это также и тыл!,

– говорится в сообщении.

Поэтому во "время сегодняшних испытаний" призвали сдавать кровь во Львовском областном центре службы крови. Он расположен по адресу: город Львов, улица Пекарская, 65.

"Только совместное действие всех граждан остановит агрессора. Так победим!", – подчеркнули в ЛОГА.

Центр крови призвал и винничан сдать кровь для нужд ВСУ

Сдать кровь можно в Винницком областном центре крови, который находится по улице Пирогова, 48.

График работы: понедельник – пятница 08:00 – 14:30. Номера телефона: 067-492-00-34, (0432) 55-15-85.

Кто может быть донором крови

Донором может быть каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет , который дал согласие дать кровь или плазму, и не имеет медицинских и социальных противопоказаний.

, который дал согласие дать кровь или плазму, и не имеет медицинских и социальных противопоказаний. За месяц до сдачи крови донор не должен болеть респираторными и вирусными заболеваниями.

Накануне вечером сдачи крови донор не должен употреблять жирную, жареную и острую пищу, копченые и молочные продукты, яйца.