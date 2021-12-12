Так, перед госпитализацией эти дети были на "Ледовой арене" на хоккейном матче. О ситуации сообщили в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА.

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Что известно о ситуации

В субботу, 11 декабря, ориентировочно в 21:00 часов в больницу имени Юрия Липы попали 10 детей.

Все они жаловались на плохое самочувствие.

Предварительно известно, что в этот же день все 10 детей были на хоккейном матче на "Ледовой арене", что на ул. Т. Шевченко, 5. Вероятно, дети могли отравиться именно там.

Среди малышей есть госпитализированные

4 детей госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом". Медики говорят, что их состояние удовлетворительное.

Сейчас специалисты устанавливают все причины и обстоятельства отравления.

Стоит знать: как передаются острые кишечные инфекции

ОКИ передаются через употребление зараженной пищи и воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта. Чаще всего возбудители кишечных инфекций содержатся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах.

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