На Львовщине 10 детей отравились неизвестным веществом
Источник:Львовский портал
В Новояворовске 10 детей отравились неизвестным веществом. Известно, что накануне все они находились на хоккейном матче.
Так, перед госпитализацией эти дети были на "Ледовой арене" на хоккейном матче. О ситуации сообщили в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА.
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Что известно о ситуации
- В субботу, 11 декабря, ориентировочно в 21:00 часов в больницу имени Юрия Липы попали 10 детей.
- Все они жаловались на плохое самочувствие.
- Предварительно известно, что в этот же день все 10 детей были на хоккейном матче на "Ледовой арене", что на ул. Т. Шевченко, 5. Вероятно, дети могли отравиться именно там.
Среди малышей есть госпитализированные
4 детей госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом". Медики говорят, что их состояние удовлетворительное.
Сейчас специалисты устанавливают все причины и обстоятельства отравления.
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ОКИ передаются через употребление зараженной пищи и воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта. Чаще всего возбудители кишечных инфекций содержатся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах.
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