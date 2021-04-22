В Главном управлении Национальной полиции во Львовской области сообщили, что 27-летний украинец предъявил фейковый бланк заключения исследования на выявление SARS-CoV-2 (заболевание "коронавирусом COVID-19") с негативным результатом инспектору ГНСУ на пункте пропуска "Краковец-Корчева".

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Да, благодаря справке житель поселка Краковец Яворивского района надеялся избежать самоизоляции.

Украинец самостоятельно изготовил бланк заключения исследования на выявление SARS-CoV-2, используя домашнюю оргтехнику.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о подделке документов, печатей, штампов и бланков, санкция которой предусматривает до 850 гривен штрафа, до шести месяцев ареста или до двух лет тюрьмы.

Досудебное расследование пока не завершилось, обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала