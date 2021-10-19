Это кресло значительно упрощает осмотр пациенток. Оно позволяет плавно регулировать высоту и изменять конфигурации ложа.
К теме Почему беременные чувствуют себя уставшими: ученые нашли причину
Пресс-служба родильного отделения поблагодарила женщину за помощь и поддержку:
"Спасибо нашей благотворительнице, которая пожелала остаться неизвестной, пациентке нашего родильного отделения, которая по собственной инициативе подарила больнице новое современное гинекологическое кресло для осмотра с электроприводом.
Среди главных преимуществ современных гинекологических кресел – возможность плавного регулирования высоты и изменения конфигурации ложа. Создание таким образом комфортных условий для пациентки уже стало неотъемлемой составляющей проявления уважения к ней как к личности Спасибо за помощь и поддержку."
Гинекологическое кресло с электроприводом / Фото Родильное отделение коммунальной 3-й ГКБ Львова
Между тем напомним, что профилактический осмотр у гинеколога необходимо проходить как минимум раз в год, это может спасти вам жизнь.
Многие симптомы могут быть неясными или их можно недооценивать, но они могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях.
При каких симптомах следует обратиться к гинекологу:
Источник: Центр общественного здоровья
- Нетипичные вагинальные кровотечения, к примеру: между менструациями, после секса или после наступления менопаузы;
- Нетипичные вагинальные выделения, например темного цвета, с кровью или неприятным запахом;
- Непонятная боль или дискомфорт в пояснице, в области таза, живота (особенно если она длится больше нескольких недель);
- Вздутие, если оно не проходит после менструации, или если вы чувствуете сытость от небольшого количества пищи;
- Частое мочеиспускание, а также если чувствуете зуд, жжение или боль при мочеиспускании;
- Изменение цвета кожи на вульве, появление пятен, уплотнений, язв или других изменений;
- Изменения менструального цикла, например, более обильные чем обычно месячные.