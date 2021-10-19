На Львовщине пациентка родильного сделала больнице дорогой подарок: фото

Пациентка родильного отделения коммунальной 3-й ГКБ Львова сделала заведению важный и ценный подарок – гинекологическое кресло с электроприводом. Благотворительница пожелала остаться неизвестной.

Это кресло значительно упрощает осмотр пациенток. Оно позволяет плавно регулировать высоту и изменять конфигурации ложа.

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Пресс-служба родильного отделения поблагодарила женщину за помощь и поддержку:

"Спасибо нашей благотворительнице, которая пожелала остаться неизвестной, пациентке нашего родильного отделения, которая по собственной инициативе подарила больнице новое современное гинекологическое кресло для осмотра с электроприводом.

Среди главных преимуществ современных гинекологических кресел – возможность плавного регулирования высоты и изменения конфигурации ложа. Создание таким образом комфортных условий для пациентки уже стало неотъемлемой составляющей проявления уважения к ней как к личности Спасибо за помощь и поддержку."

Гинекологическое кресло с электроприводом / Фото Родильное отделение коммунальной 3-й ГКБ Львова

Между тем напомним, что профилактический осмотр у гинеколога необходимо проходить как минимум раз в год, это может спасти вам жизнь.

Многие симптомы могут быть неясными или их можно недооценивать, но они могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

При каких симптомах следует обратиться к гинекологу:

Источник: Центр общественного здоровья