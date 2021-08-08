Дельта на Львовщине

Однако 2 больных женщин не выезжали за границу. Соответственно, они заразились в пределах Львовской области.

Ранее 25 случаев штамма Дельта обнаружили на Винниччине: самому молодому больному – 13 лет

Эти случаи опасного варианта болезни подтвердили в воскресенье, 8 августа. О них сообщила главный санитарный врач области Наталья Иванченко-Тимко.

По информации врача, остальные больные:

вернулись из России – 2 инфицированных;

из Великобритании – 2 человека;

еще 1 человек приехал из США.

"Понятно, что случаев значительно больше и эти люди находятся среди нас", – считает врач.

Штамм коронавируса Дельта в Украине: последние новости

В Тернопольской области обнаружили 52 случая заболевания штаммом Дельта 5 августа.

В Днепропетровской области зафиксировали первые 3 случая инфицирования Дельтой 6 августа. Всех их обнаружили в Соломенском районе и Никополе.

Тогда же в Ивано-Франковской области обнаружили уже 10 пациентов с коронавирусом, инфицированных штаммом Дельта.

7 августа в Запорожской области обнаружили 27 случаев заболевания штаммом Дельта.

В Винницкой области в тот же день подтвердили 25 случаев инфицирования этим вариантом болезни.

Больше о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала