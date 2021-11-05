Дело в том, что у вакцины истек срок годности еще в конце октября 2021 года. Об этом во время брифинга сообщил директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис.

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Главный медик Львовщины отметил, что эта вакцина поступила в город как неотложная помощь. Однако использовать препарат не успели до указанного времени.

Есть примерно 40 тысяч AstraZeneca, которую мы не использовали, и у которой истек срок годности. Она сейчас находится на карантине, далее ее передадут на централизованные склады, где утилизируют,

– сказал Чемерис.

Есть ли проблемы с вакцинами во Львове

Также медик добавил, что по состоянию на сегодня проблем с поступлением вакцин на территорию области нет. Желающие вакцинироваться чаще всего выбирают Pfizer, на втором месте Coronavac, а AstraZeneca – реже всего.

Как записаться на вакцинацию

Записаться на прививку против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте



Перечень стационарных пунктов вакцинации во Львове, которые работают в поликлиниках и больницах, их адреса и контактные телефоны, а также график работы смотрите Записаться на прививку против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua Перечень стационарных пунктов вакцинации во Львове, которые работают в поликлиниках и больницах, их адреса и контактные телефоны, а также график работы смотрите здесь . График центров массовой вакцинации во Львове и области можно посмотреть по этой ссылке

Вакцинация на Львовщине

На Львовщине за 4 ноября прививку от COVID-19 получили 18 175 человек (из них 13 384 человека получили первую дозу вакцины, 4 791 – вторую дозу).

"Уже двумя дозами провакцинированы 23% населения , 35% получили первую дозу вакцины. Ежедневно вакцинируются от 18 до 22 тысяч населения области", – добавил Чемерис.

, 35% получили первую дозу вакцины. Ежедневно вакцинируются от 18 до 22 тысяч населения области", – добавил Чемерис. За предыдущие сутки в области выявили 1 758 случаев коронавируса, за все время пандемии его подтвердили в 188 624 человек. Умерших – 4 711 людей. Выздоровели от коронавирусной инфекции – 149 816 человек.

Внимание! Всего в Украине зафиксировали 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки. За все время пандемии заболели 3 032 951 человек, выздоровели 2 492 419 человек, умерли 70 842 человека.