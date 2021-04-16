Во Львовской области одновременно вакцинируют против коронавируса большинство взрослого населения города – Моршина. На это выделили более 2 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Вакцинация города – инициатива Минздрава

Таким образом в городе проведут эксперимент, чтобы проанализировать эффективность прививки от инфекций в отдельном населенном пункте. Это пилотный проект вакцинации Министерства здравоохранения.

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В департаменте охраны здоровья Львовской ОГА отмечают, что в области по указанию Минздрава также разрабатывают программы постковидной реабилитации пациентов.

Почему именно Моршин

Моршин является крупнейшим курортным городом в нашей области, который имеет возможности для организации отдыха и реабилитации большого количества людей.

Моршинский городской совет обратился к правительству с предложением запустить пилотный проект по проведению внеплановой коллективной вакцинации от коронавируса жителей и работников санаторно-курортных учреждений.

Работники Моршинского городского совета и КНП "Моршинская городская больница" проанализировали демографические показатели, состояние заболеваемости COVID-19 и объемы уже проведенной вакцинации и определили, что массовая вакцинация позволит создать 70% иммунной прослойки.

Сколько всего людей вакцинируют

Сейчас в Моршине проживает 4239 человек, проектом предусмотрена вакцинация большинства населения.

Организация вакцинации

Во Львовском областном лабораторного центре по эпидемиологическим вопросам рассказали, что всего в первой партии к области поступило 11 240 доз вакцины CoronaVac. Поэтому, из них 2400 доз выделят для жителей Моршина.

Всего проект продлится 2 недели. Принять участие в нем могут взрослые в возрасте от 18 лет.

Для подготовки и проведения массовой вакцинации жителей города привлекут две бригады пункта прививки КНП "Моршинская городская больница", а также выездную мобильную бригаду по вакцинации КНП "Стрыйскую ЦРБ".

Как записаться на вакцинацию

Записаться на прививки можно у семейного врача и на сайтах и Facebook-страницах Моршинского городского совета и КНП "Моршинская городская больница".

Обратите внимание! По данным СНБО, всего с начала вакцинальной кампании в Украине прививку против коронавируса получили 432 817 человек, из них 432 815 получили 1 дозу. Зато закончили вакцинацию (то есть получили 2 дозы) – 5 человек (двое получили 1 дозу заграницей).

План вакцинации от коронавируса / источник: Минздрав / инфографика 24 канала