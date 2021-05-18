Редкий случай

Хирурги признались, что за последние 50 лет не сталкивались с таким диагнозом. По словам сосудистого хирурга, профессора Игоря Кобзы, хемодектома встречается крайне редко: один случай на 1,3 миллиона человек.

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Опухоль возникает на разветвлении сонных артерий, где есть узелок, так называемый гломус. Это в основном доброкачественная опухоль и она появляется только с одной стороны. То есть, одна опухоль с одной стороны. Особенность опухоли, которую диагностировали у жителя Ивано-Франковска Андрея в том, что у него появились двойные хемодектомы с двух сторон.

Как диагностировали опухоли

Человек не знает, что могло спровоцировать такую ​​опухоль. Никто из его родственников не имел такого заболевания. А вот ему с младшим братом не повезло. У обоих в разное время диагностировали хемодектому. У брата 11 лет назад традиционную – одна и только с одной стороны. А у Андрея – двойную с двух сторон.

Шесть лет назад внезапно почувствовал пульсацию в ухе и что у меня за левым ухом будто судорога схватила. Пошел к ЛОРу, меня обследовали, но ничего не обнаружили. Где-то через полгода у меня начался кашель. Чем я только его лечил, не помогало. Впоследствии я пошел на консультацию к еще одному ЛОРу. Врач заметила опухоли в сонных артериях. И посоветовала ехать на операцию или в Киев, или во Львов,

– рассказал мужчина.

Операция прошла успешно. Но была тяжелой из-за риска кровотечения, инсульта и других осложнений. Во вторник, 18 мая, через неделю после операции, Андрея выписали домой. Он примерно через месяц планирует снова приехать во Львов, чтобы избавиться от опухолей еще и с правой стороны.