В Клинической больнице скорой помощи Львова 30-летнему мужчине из Мукачево пересадили сердце. Его собственное было в критическом состоянии после пневмонии.

Это уже четвертая трансплантация, проведенная во Львове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Садовый.

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На этот раз операцию выполнил заведующий отделением кардиохирургии БСМП Роман Домашич. Пересадка органа для пациента была полностью бесплатной.



Четвертая трансплантация сердца во Львове / Фото с телеграм-канала Андрея Садового

Главный врач медицинского учреждения Олег Самчук рассказал, что в течение последнего года сердце мужчины останавливалось 6 раз. Но сейчас донором стала женщина, которая попала в больницу с тяжелым инсультом.

После того как ее мозг умер, мама, муж и сын согласились на донорство, чтобы сердце родного человека продолжило биться,

– рассказал он.

Самчук поблагодарил семью донора и поделился, что это решение далось им непросто. Но приняв его, они подарили шанс на жизнь молодому мужчине и папе двух маленьких деток.

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