Что известно об удивительной операции

Новая для Львова операция называется криоабляцией. Об этом сообщил и. о. генерального директора Первого территориального медицинского объединения Львова Олега Самчука.

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Первым пациентом стал 62-летний львовянин. Он болеет "мерцательной аритмией" уже 3 года.

Его ситуация осложнялась тем, что мужчина не мог пить разжижающие кровь препараты (у него не было одной почки). Перед самой операцией состояние пациента было крайне тяжелым, приступы повторялись несколько раз в сутки. Все это угрожало инсультом.

"Ледниковый период" в кардиохирургии

Врачи приняли решение оперировать мужчину путем криоабляции. Во время нее в сердце 62-летнего пациента ввели жидкий азот с температурой -60 градусов. Он буквально убил больные участки сердца. Это новая для Львова операция.

"Ледниковый период" в кардиохирургии Львова! Наши врачи впервые заморозили сердце пациента, чтобы вылечить "мерцающую аритмию",

– поделился новостью Самчук.

Такую же операцию после этого проделали еще двум пациентам.

Что известно о болезни мужчины

"Мерцательная аритмия" – что это? "Мерцательная аритмия" является главной причиной возникновения ишемических инсультов. Если коротко, все происходит так: в предсердие идет импульс, заставляющий стенки неконтролируемо сокращаться (примерно 400 – 500 раз в минуту, тогда как норма 50 – 60). Болезнь не лечится медикаментозно. Риск возникновения тромбов в таком состоянии возрастает в 5 раз, соответственно в 5 раз выше риск возникновения инсультов.

По словам врача, с "мерцательной аритмией" живут до 800 тысяч украинцев.

"Теперь благодаря криоабляции у нас появилась возможность замораживать участки предсердия, чтобы они не пропускали в отделы сердца хаотические импульсы. Шансы поправиться после такого вмешательства – 90%", – подчеркнул Самчук.

Украинские врачи впервые заморозили сердце пациента: смотрите видео

Накануне во Львове пересадили почку 15-летнему мальчику. Такую операцию в коммунальной городской больнице провели впервые. С ребенком органом поделилась его бабушка.

Текст публикации Олега Самчука:

"Ледниковый период" в кардиохирургии Львова! Наши врачи впервые заморозили сердце пациента, чтобы вылечить "мерцательную аритмию". Новая для Львова операция называется "криоабляцией". Во время нее в сердце 62-летнего пациента ввели жидкий азот с температурой минус 60 градусов, который убил больные участки сердца.

Почему это важно? Мерцательная аритмия – главная причина возникновения ишемических инсультов. Во время нее в предсердие идет импульс, который заставляет стенки неконтролируемо сокращаться: 400 – 500 раз в минуту при норме – 50 – 60! Риск возникновения тромбов в таком состоянии возрастает в 5 раз, а соответственно в 5 раз выше риск возникновения инсультов. С "мерцательной аритмией" живут до 800 тысяч украинцев. Раньше у них не было шанса выздороветь, потому что болезнь не лечится медикаментозно: лекарство разве что разжижают кровь, чтобы минимизировать возникновение тромба. Теперь благодаря криоабляции у нас появилась возможность замораживать участки предсердия, чтобы они не пропускали в отделы сердца хаотические импульсы. Шансы выздороветь после такого вмешательства – 90%!

Первым этот шанс получил львовянин, болевший с 2018 года. Его ситуация особенная: мужчина не мог пить кроворазжижающие, потому что имеет только одну почку. Перед операцией состояние пациента уже было крайне тяжелым, приступы повторялись несколько раз в сутки. Ему угрожал инсульт.

На данный момент эта опасность позади. После него "криоабляции" выполнено еще двум пациентам.