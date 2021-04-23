23 квітня в Україні прибула друга партія вакцини AstraZeneca в рамках механізму COVAX. А Харківська, Одеська та Запорізька область досі не використали препарати з першої партії.

До теми В Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca: хто її отримає

Особливо Ляшко звернувся до керівника департаменту охорони здоров'я Запорізької області, оскільки він вже не вперше каже йому про повільний темп вакцинації в регіоні.

Головний санлікар пообіцяв, що слідкуватиме, як буде використовуватись вакцина і який буде доступ для всіх, хто потребує щеплення.

Віктор Ляшко “Хочу також передати публічний "привіт" ще трьом очільникам департаментів охорони здоров'я. Зокрема, Харківської, Одеської та Запорізької областей. Це єдині області, які порушили алгоритми МОЗ і досі не використали вакцини з першої партії AstraZeneca”.

Він додав, що нова партія вакцини AstraZeneca розподілиться 1950 пунктами щеплення України. Найбільше їх буде у Дніпропетровській області – 204. А найменше в Запорізькій області – 29.

Хто отримає вакцини з нової партії

Пріоритетні групи віком від 65 років,

Люди, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca.

Чи підходить ця вакцина людям, які вакцинувались Covishield Нова партія препарату AstraZeneca прибула з Південної Кореї. Це той самий препарат, що і Covishield, просто має іншу локальну назву (AstraZeneca-SKBio), оскільки виробляється на іншому виробничому майданчику. Формула вакцини з першої й другої партій однакова, то ж препарати абсолютно взаємозамінні.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу