Віктор Ляшко нагадав, що у тому випадку, якщо його призначать головою МОЗ, необхідно буде шукати нового головного санітарного лікаря. І він вже визначився з кандидатурою.
До теми Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати 5 мільйонів українців, якщо стане міністром
Але поки що ймовірний міністр вирішив озвучувати прізвище цієї людини.
Віктор Ляшко
“Свого наступника на головного санлікаря я визначив, я не хотів би озвучувати його прізвище".
При цьому Ляшко додав, що йому не соромно за жодне прийняте рішення на своєму посту.
Також він розповів, що вже навіть має сформовану команду на випадок, якщо його справді призначать міністром охорони здоров'я. Але прізвища також поки що тримає в таємниці.
Віктор Ляшко
“Команда цікава, молода, але не хотів би озвучувати. У разі позитивного голосування, хотів би представити медичному комітету кожного члена нової команди”
Чи справді Ляшко може стати новим міністром охорони здоров'я
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 19 травня запропонував кандидатуру Віктора Ляшка на посаду очільника МОЗ, за поданням від фракції "Слуга народу".
- 19 травня комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав кандидатуру Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я. За відповідне рішення проголосували 13 нардепів з 14.
- Тим часом лідер фракції Давид Арахамія переконаний, що нардепи підтримають його призначення.
- Натомість голова профільного комітету Михайло Радуцький розповів, що обговорюється ще одна кандидатура на посаду міністра охорони здоров'я – депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.