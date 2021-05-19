Віктор Ляшко нагадав, що у тому випадку, якщо його призначать головою МОЗ, необхідно буде шукати нового головного санітарного лікаря. І він вже визначився з кандидатурою.

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Але поки що ймовірний міністр вирішив озвучувати прізвище цієї людини.

Віктор Ляшко “Свого наступника на головного санлікаря я визначив, я не хотів би озвучувати його прізвище".

При цьому Ляшко додав, що йому не соромно за жодне прийняте рішення на своєму посту.

Також він розповів, що вже навіть має сформовану команду на випадок, якщо його справді призначать міністром охорони здоров'я. Але прізвища також поки що тримає в таємниці.

Віктор Ляшко “Команда цікава, молода, але не хотів би озвучувати. У разі позитивного голосування, хотів би представити медичному комітету кожного члена нової команди”

Чи справді Ляшко може стати новим міністром охорони здоров'я