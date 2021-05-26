У цьому незвичайному дослідженні взяли участь близько 2 000 людей, середній вік яких становив 46 років. Їхню здатність відчувати смак перевірили за допомогою паперових смужок.

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Тестували тих людей, які ще не хворіли на COVID-19. Оскільки хвороба може дещо вплинути на смакові рецептори. Згодом учасників розділили на 3 групи: дегустатори, супердегустатори й недегустатори.

Недегустатори – це люди, які взагалі не можуть визначити, які смаки є гіркими. Супердегустатори надзвичайно чутливі до гіркоти й можуть виявляти дуже маленькі її рівні. Натомість просто дегустатори – люди, які мають рецептори звичайної чутливості.

Результати дослідження:

В ході дослідження 266 учасників отримали позитивний результат тесту на COVID-19.

Цікаво, що недегустатори були значно більш схильні до зараження, ніж супердегустатори, а ще вони частіше страждали від важкої форми COVID-19.

Дегустатори проявляли симптоми COVID-19 від легкої до помірної форми й часто не потребували госпіталізації.

Більш того, супердегустатори відчували симптоми COVID-19 всього близько 5 днів в порівнянні з 23 днями, впродовж яких хворіли навіть дегустатори.

Дослідження показало, що ті люди, які мали супутні захворювання або були старшими й мали знижену здатність відчувати гіркоту, були винятком.

Якщо ви не можете відчувати гіркоту, вам слід бути обережнішим і носити маски впродовж більш тривалого часу, аби захистити себе від COVID-19. На жаль, більшість людей не знають, до якого типу дегустаторів вони належать,

– заявив доктор Алан Хірш, неврологічний директор Фонду досліджень і лікування запаху і смаку в Чикаго.

Він також порадив, як з'ясувати це самостійно і без спеціальних тестових смужок. Якщо селера для вас гірка на смак, то ви супердегустатор. А якщо ні, то варто бути обережнішими.

Поки що не зовсім зрозуміло, яким чином смакові рецептори впливають на ризик COVID-19, але у дослідників є досить цікава теорія.

Чому смак може бути пов'язаний з ризиком COVID-19: теорія вчених

Рецептори гіркого смаку, в тому числі той, який називається T2R38, розміщені в смакових сосочках язика.

Коли T2R38 стимулюється, він виробляє окис азоту, щоб допомогти вбити вірус або запобігти його подальшій реплікації в слизовій дихальних шляхів. Ці слизові мембрани вистилають дихальну систему і забезпечують точку проникнення вірусів, в тому числі SARS-CoV-2, що викликає COVID-19,

– заявив один з дослідників Генрі Бархамом.

Вчений також додав, що нині зв'язок рецепторів смаку з ризиком COVID-19 та інших інфекцій верхніх дихальних шляхів вивчається в декількох дослідженнях.