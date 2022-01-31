Тогда как первая магнитная буря ожидается уже 2 февраля. В общем, за месяц их будет две, однако слабой интенсивности.

Раньше Магнитные бури в ноябре: ожидать ли мощных колебаний

Следующую следует ждать почти сразу – 5 февраля. В то время как 6 числа магнитосфера тоже будет беспокойной, однако мощных колебаний не ожидается.

Прогноз на февраль 2022 года / Скриншот Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

Причина – вспышка на Солнце

Магнитные бури в феврале будут из-за вспышки на Солнце, которая произошла 30 января. Во время нее выбросило облако плазмы. Источником взрыва стало большое пятно на Солнце. Длительная вспышка продолжалась более 4 часов.

Что такое магнитные бури

Это колебания геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и могут иметь разную интенсивность. Магнитные бури могут оказывать влияние на работу систем связи и вызывают технические сбои.

Стоит ли бояться магнитных бурь и как они влияют на самочувствие

Многие люди жалуются на мигрени и сильные головные боли именно в этот период, но подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы – недостаточно. Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун ранее объясняла, почему влияние магнитных бурь на организм – это не больше, чем миф.

"Электромагнитная активность на Солнце происходит постоянно, вследствие этого процесс происходит выброс коронарной массы. И если она достигает Земли, то начинает взаимодействовать с магнитным полюсом нашей планеты, вызывающим полярное сияние, а не мигрень", – отмечала Супрун.

Интересно! Во время магнитных бурь жители определенных регионов могут наблюдать северное сияние.

Она подчеркивала, что магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие нашей звезды, поэтому маловероятно, что его может ощущать организм человека.

Опубликованный в декабре 2017 года отчет Гарвардской школы здоровья указывает, что погода не влияет на боли в спине и суставах. А есть множество других факторов, которые сказываются на самочувствии.

От редакции Здоровье 24. Если вы часто чувствуете себя обессиленными, уставшими, чувствуете боль головы/суставов, или чувствуете симптомы высокого/низкого давления – обратитесь к своему семейному врачу и проведите обследование организма