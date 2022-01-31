Месяц начнется с магнитной бури: прогноз опасных дат на февраль 2022 года

На Землю надвигаются геомагнитные бури, которые начнутся в начале февраля 2022 года. Возбужденной магнитосферы следует ожидать уже в первый день второго месяца зимы.

Тогда как первая магнитная буря ожидается уже 2 февраля. В общем, за месяц их будет две, однако слабой интенсивности.

Раньше Магнитные бури в ноябре: ожидать ли мощных колебаний

Следующую следует ждать почти сразу – 5 февраля. В то время как 6 числа магнитосфера тоже будет беспокойной, однако мощных колебаний не ожидается.

Прогноз на февраль 2022 года / Скриншот Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

Причина – вспышка на Солнце

Магнитные бури в феврале будут из-за вспышки на Солнце, которая произошла 30 января. Во время нее выбросило облако плазмы. Источником взрыва стало большое пятно на Солнце. Длительная вспышка продолжалась более 4 часов.

Что такое магнитные бури

Это колебания геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и могут иметь разную интенсивность. Магнитные бури могут оказывать влияние на работу систем связи и вызывают технические сбои.

Стоит ли бояться магнитных бурь и как они влияют на самочувствие

Многие люди жалуются на мигрени и сильные головные боли именно в этот период, но подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы – недостаточно. Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун ранее объясняла, почему влияние магнитных бурь на организм – это не больше, чем миф.

"Электромагнитная активность на Солнце происходит постоянно, вследствие этого процесс происходит выброс коронарной массы. И если она достигает Земли, то начинает взаимодействовать с магнитным полюсом нашей планеты, вызывающим полярное сияние, а не мигрень", – отмечала Супрун.

! Во время магнитных бурь жители определенных регионов могут наблюдать северное сияние.

Она подчеркивала, что магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие нашей звезды, поэтому маловероятно, что его может ощущать организм человека.

Опубликованный в декабре 2017 года отчет Гарвардской школы здоровья указывает, что погода не влияет на боли в спине и суставах. А есть множество других факторов, которые сказываются на самочувствии.

. Если вы часто чувствуете себя обессиленными, уставшими, чувствуете боль головы/суставов, или чувствуете симптомы высокого/низкого давления – обратитесь к своему семейному врачу и проведите обследование организма