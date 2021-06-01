Мощный магнитный шторм уровня G1 накроет Землю 16 июня. Но учитывая силу магнитной бури, ее влияния следует остерегаться и 15 и 17-18 июня.

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Еще одну значительную магнитную бурю прогнозируют на 28 июня. Точнее о силе ее удара и продолжительности можно будет судить в середине июня.

Также несколько раз украинцы ощутят в июне незначительные влияния геомагнитных колебаний.

Так, геомагнитные всплески возможны 2, 3 и 8, 9 июня. Несмотря на незначительную силу, они все же повлияют на самочувствие чувствительных к таким аномалиям людей.

Магнитные бури – это колебания геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и могут иметь разную интенсивность. Магнитные бури влияют на работу систем связи, вызывают технические сбои и проблемы с самочувствием у людей.

Как влияют магнитные бури на здоровье человека

Многие люди в период магнитных бурь жалуются на плохое самочувствие. В то же время влияние солнечной активности на состояние здоровья человека научно не подтверждено.

Если вы часто чувствуете себя обессиленными, уставшими, чувствуете боль головы/суставов, или перепады давления – обратитесь к своему семейному врачу, проведите обследование организма, возможно, у вас есть проблемы со здоровьем, в таком случае, врач назначит лечение.

Действительно ли есть влияние магнитных бурь на здоровье людей

Такое воздействие не доказано ни медиками, ни учеными. Поэтому, если вы часто чувствуете себя подавленными или чувствуете боль – обратитесь к своему семейному врачу, проведите обследование организма и пройдите курс лечения. Не стоит винить в своем плохом самочувствии погоду или магнитные бури.