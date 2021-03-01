Магнитные бури в марте 2021 года: когда ожидать сильное влияние магнитосферы
В марте 2021 года ожидают несколько магнитных бурь. Астрономы назвали точные даты, в какие на них стоит ждать. Первая магнитная буря пришлась на первый день месяца – 1 марта.
Актуальный прогноз на март
В этот день ожидают магнитную бурю категории G1, то есть, первой, самой слабой. Колебания магнитосферы будут ощутимыми и 2 марта.
Интересно Земля оказалась гораздо ближе к черной дыре, чем считалось
Магнитные бури – это?
Магнитные бури – это колебания геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и могут иметь различную интенсивность. Магнитные бури влияют на работу систем связи, вызывают технические сбои и проблемы с самочувствием у людей.
Магнитные бури категории G1 ожидают также 18 и 19 марта.
Магнитосфера Земли будет неспокойной также 6, 12,13, 15, 19, 20 марта. В это время метеозависимые люди могут чувствовать сонливость, слабость, апатию, возможны перепады давления.
Интенсивность магнитных бурь
- 12 – 13 марта ожидают бурю средней интенсивности, но она будет затяжная.
- 15 марта Землю снова накроет магнитной бурей средней интенсивности.
- 18 – 19 марта прогнозируют сильную магнитную бурю уровня G1.
- 20 марта буря пойдет на спад, но этот день еще будет тяжелым для метеозависимых людей.
Как влияют магнитные бури на здоровье человека
Многие люди в период магнитных бурь жалуются на плохое самочувствие. В то же время влияние солнечной активности на состояние здоровья человека научно не подтверждно.
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