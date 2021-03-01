В марте 2021 года ожидают несколько магнитных бурь. Астрономы назвали точные даты, в какие на них стоит ждать. Первая магнитная буря пришлась на первый день месяца – 1 марта.

Актуальный прогноз на март

В этот день ожидают магнитную бурю категории G1, то есть, первой, самой слабой. Колебания магнитосферы будут ощутимыми и 2 марта.

Интересно Земля оказалась гораздо ближе к черной дыре, чем считалось

Магнитные бури – это? Магнитные бури – это колебания геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и могут иметь различную интенсивность. Магнитные бури влияют на работу систем связи, вызывают технические сбои и проблемы с самочувствием у людей.

Магнитные бури категории G1 ожидают также 18 и 19 марта.

Магнитосфера Земли будет неспокойной также 6, 12,13, 15, 19, 20 марта. В это время метеозависимые люди могут чувствовать сонливость, слабость, апатию, возможны перепады давления.

Интенсивность магнитных бурь

12 – 13 марта ожидают бурю средней интенсивности, но она будет затяжная.

15 марта Землю снова накроет магнитной бурей средней интенсивности.

18 – 19 марта прогнозируют сильную магнитную бурю уровня G1.

20 марта буря пойдет на спад, но этот день еще будет тяжелым для метеозависимых людей.

Как влияют магнитные бури на здоровье человека

Многие люди в период магнитных бурь жалуются на плохое самочувствие. В то же время влияние солнечной активности на состояние здоровья человека научно не подтверждно.

Обратите внимание! Если вы часто чувствуете себя обессиленным, усталыми, чувствуете боль головы/суставов, или перепады давления – обратитесь к своему семейному врачу, проведите обследование организма, возможно, у вас есть проблемы со здоровьем, в таком случае, врач назначит лечение.