Согласно прогнозу, по состоянию на данный момент мощных магнитных бурь на Земле в ноябре не ожидается. Небольшие возбуждения магнитосферы регистрировались утром 1 ноября, но затем нормировались.
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Прогноз на ноябрь
- Магнитосфера будет колебаться 4 и 5 ноября. Никакой другой активности пока не прогнозируется.
Прогноз на 3 – 5 ноября / Скриншот Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца
Ученые также прогнозируют, что Солнце успокоится на продолжительный период. Вместе с тем прогноз на такой срок может быть не точным и может измениться.
Прогноз на месяц / Скриншот Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца
Метеозависимые люди во время колебаний магнитосферы могут испытывать следующие симптомы:
- головная боль;
- тошнота;
- головокружение;
- у многих ломает суставы и спину;
- возможно также повышение давления;
- обострение хронических заболеваний;
- раздражительность;
- бессонница.
Однако единого мнения относительно того, действительно ли магнитные бури могут влиять на самочувствие, в научном сообществе нет. Следует помнить, что проблемы со здоровьем могут возникать по разным причинам.
Магнитные бури – это колебания геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и могут иметь разную интенсивность.
Есть мнение, что магнитные бури влияют на работу систем связи, вызывают технические сбои и проблемы с самочувствием у людей.