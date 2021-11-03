Согласно прогнозу, по состоянию на данный момент мощных магнитных бурь на Земле в ноябре не ожидается. Небольшие возбуждения магнитосферы регистрировались утром 1 ноября, но затем нормировались.

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Прогноз на ноябрь

Магнитосфера будет колебаться 4 и 5 ноября. Никакой другой активности пока не прогнозируется.



Прогноз на 3 – 5 ноября / Скриншот Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

Ученые также прогнозируют, что Солнце успокоится на продолжительный период. Вместе с тем прогноз на такой срок может быть не точным и может измениться.



Прогноз на месяц / Скриншот Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

Метеозависимые люди во время колебаний магнитосферы могут испытывать следующие симптомы:

головная боль;

тошнота;

головокружение;

у многих ломает суставы и спину;

возможно также повышение давления;

обострение хронических заболеваний;

раздражительность;

бессонница.

Однако единого мнения относительно того, действительно ли магнитные бури могут влиять на самочувствие, в научном сообществе нет. Следует помнить, что проблемы со здоровьем могут возникать по разным причинам.