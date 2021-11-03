Магнитные бури в ноябре: ожидать ли мощных колебаний

3 ноября 2021 , 16:34
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Источник:

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

После магнитных бурь в конце октября в последний месяц осени не ожидается мощных колебаний. Однако магнитосфера не будет спокойна в течение всего ноября 2021 года.

Согласно прогнозу, по состоянию на данный момент мощных магнитных бурь на Земле в ноябре не ожидается. Небольшие возбуждения магнитосферы регистрировались утром 1 ноября, но затем нормировались.

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Прогноз на ноябрь

  • Магнитосфера будет колебаться 4 и 5 ноября. Никакой другой активности пока не прогнозируется.


Прогноз на 3 – 5 ноября / Скриншот Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

Ученые также прогнозируют, что Солнце успокоится на продолжительный период. Вместе с тем прогноз на такой срок может быть не точным и может измениться.

 


Прогноз на месяц / Скриншот Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

Метеозависимые люди во время колебаний магнитосферы могут испытывать следующие симптомы:

  • головная боль;
  • тошнота;
  • головокружение;
  • у многих ломает суставы и спину;
  • возможно также повышение давления;
  • обострение хронических заболеваний;
  • раздражительность;
  • бессонница.

Однако единого мнения относительно того, действительно ли магнитные бури могут влиять на самочувствие, в научном сообществе нет. Следует помнить, что проблемы со здоровьем могут возникать по разным причинам.

 
Магнитные бури – что это?

Магнитные бури – это колебания геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и могут иметь разную интенсивность.

Есть мнение, что магнитные бури влияют на работу систем связи, вызывают технические сбои и проблемы с самочувствием у людей.

Автор: Аліна Оліховська