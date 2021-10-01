Прогноз магнитных бурь на октябрь

Самые сильные колебания магнитосферы в течение месяца ожидают 1, 5, 10 и 19 октября. Первое из них достигает уровня магнитной бури – G1 (слабая буря).

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Магнитные бури – что это?
Магнитные бури – это колебания геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и могут иметь разную интенсивность. Магнитные бури влияют на работу систем связи, вызывают технические сбои и проблемы с самочувствием у людей.

Интенсивность магнитных бурь

  • 1 октября ожидают бурю легкой интенсивности.


Прогноз на 1–3 октября / Скриншот Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

Остальные всплески солнечной активности, как ожидается, будут не такими сильными, их классифицируют как состояние возбужденной магнитосферы.

  • Зато 29–30 октября стоит ожидать магнитную бурю средней силы.


Колебания будут фиксировать 5, 10, 19 октября / Скриншот Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

Во время магнитных бурь чувствительные люди могут иметь следующие симптомы:

  • головная боль, головокружение.
  • слабость в теле.
  • нервное напряжение, резкие перепады настроения.
  • повышенное артериальное давление.
  • бессонница или, наоборот, сонливость.
  • боль в суставах.

Однако единого мнения относительно того, действительно ли магнитные бури могут влиять на самочувствие, в научном сообществе нет.