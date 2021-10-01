Магнитные бури в октябре: когда возможно ухудшение самочувствия
В октябре магнитные бури не будут сильными, солнечная активность будет повышенной дважды – в начале месяца и в конце.
Прогноз магнитных бурь на октябрь
Самые сильные колебания магнитосферы в течение месяца ожидают 1, 5, 10 и 19 октября. Первое из них достигает уровня магнитной бури – G1 (слабая буря).
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Интенсивность магнитных бурь
- 1 октября ожидают бурю легкой интенсивности.
Прогноз на 1–3 октября / Скриншот Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца
Остальные всплески солнечной активности, как ожидается, будут не такими сильными, их классифицируют как состояние возбужденной магнитосферы.
- Зато 29–30 октября стоит ожидать магнитную бурю средней силы.
Колебания будут фиксировать 5, 10, 19 октября / Скриншот Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца
Во время магнитных бурь чувствительные люди могут иметь следующие симптомы:
- головная боль, головокружение.
- слабость в теле.
- нервное напряжение, резкие перепады настроения.
- повышенное артериальное давление.
- бессонница или, наоборот, сонливость.
- боль в суставах.
Однако единого мнения относительно того, действительно ли магнитные бури могут влиять на самочувствие, в научном сообществе нет.От редакции Здоровье 24. Если вы часто чувствуете себя подавленными, уставшими, чувствуете боль в суставах, или испытываете симптомы высокого/низкого давления – обратитесь к своему семейному врачу, проведите обследование организма, возможно, у вас есть проблемы со здоровьем, в таком случае, врач назначит лечение в соответствии с выявленными состояниями.