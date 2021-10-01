Магнитные бури в октябре: когда возможно ухудшение самочувствия

В октябре магнитные бури не будут сильными, солнечная активность будет повышенной дважды – в начале месяца и в конце.

Прогноз магнитных бурь на октябрь

Самые сильные колебания магнитосферы в течение месяца ожидают 1, 5, 10 и 19 октября. Первое из них достигает уровня магнитной бури – G1 (слабая буря).

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Магнитные бури – что это? Магнитные бури – это колебания геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и могут иметь разную интенсивность. Магнитные бури влияют на работу систем связи, вызывают технические сбои и проблемы с самочувствием у людей.

Интенсивность магнитных бурь

1 октября ожидают бурю легкой интенсивности.



Прогноз на 1–3 октября / Скриншот Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

Остальные всплески солнечной активности, как ожидается, будут не такими сильными, их классифицируют как состояние возбужденной магнитосферы.

Зато 29–30 октября стоит ожидать магнитную бурю средней силы.



Колебания будут фиксировать 5, 10, 19 октября / Скриншот Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

Во время магнитных бурь чувствительные люди могут иметь следующие симптомы:

головная боль, головокружение.

слабость в теле.

нервное напряжение, резкие перепады настроения.

повышенное артериальное давление.

бессонница или, наоборот, сонливость.

боль в суставах.

Однако единого мнения относительно того, действительно ли магнитные бури могут влиять на самочувствие, в научном сообществе нет.

Если вы часто чувствуете себя подавленными, уставшими, чувствуете боль в суставах, или испытываете симптомы высокого/низкого давления – обратитесь к своему семейному врачу, проведите обследование организма, возможно, у вас есть проблемы со здоровьем, в таком случае, врач назначит лечение в соответствии с выявленными состояниями.