Магнитные бури в сентябре 2021 года: прогноз для украинцев

Осень начнется с повышенной солнечной активности. Так, в сентябре 2021 года ожидают одну сильную магнитную бурю. Несколько дней будет наблюдаться возбужденная магнитосфера.

Людям с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также метеозависимым нужно быть крайне осторожными. Но стоит помнить, что проблемы со здоровьем могут возникать по разным причинам.

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Когда в Украине будут магнитные бури в сентябре

Так, среду 1 сентября ожидается повышенная солнечная активность силой 4 балла.

Следующий опасный день ожидается в четверг, 2 сентября. Тогда же начнется первое магнитное колебание. На этот день приходится и основная магнитная буря. Активность солнца повысится вплоть до 5 баллов – это красный уровень опасности. Продлится она всего один день.



Прогноз магнитных бурь / Фото Tesis.lebedev

Влияние магнитных бурь на здоровье

В период магнитных колебаний у некоторых людей могут возникать следующие симптомы: головная боль, головокружение, повышенное или пониженное давление или бессонница. Но ученые склоняются к мысли, что это совпадение и магнитные возбуждения не могут влиять на человека. Поэтому если вы часто страдаете от одного из этих симптомов, лучше обратитесь к врачу, чтобы он установил точную причину заболевания, а не ищите объяснение в космических явлениях.

Дело в том, что единого мнения относительно того, действительно ли магнитные бури могут влиять на самочувствие, в научном сообществе – нет.

Вместе с тем, последствия магнитных бурь могут быть самыми разнообразными и сказываться не только на людях. Например, могут возникать полярные сияния. Но чаще магнитные бури все же связывают с возможными проблемами – в частности, сбоями в работе электросетей, телефонной и спутниковой связи, навигационных систем и тому подобное.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на солнце.