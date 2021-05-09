Все вакцины, произведенные в США, предназначены для американского рынка. Макрон отметил это в обращении к лидерам стран ЕС на онлайн-переговорах.
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Ключевым фактором для достижения ускорения производства вакцин для всех стран с низкими и средними доходами, является наращивание производства,
– сказал Макрон.
На переговорах отметили, что в мире уже ввели около 1,25 миллиарда доз вакцин против коронавирус, однако на 29 беднейших стран приходится менее 1% от этого количества.
В мире хотят отменить патенты на вакцину против COVID-19
- Накануне заговорили, что ЕС может приостановить действия патентов на вакцины против коронавируса.
- Однако, по мнению, председатель Европейского совета Шарля Мишеля, это не является панацеей.
- США заявили, что поддерживают инициативу более 100 стран-членов Всемирной торговой организации о временной приостановке действия патентов.
- Канада убеждает, что тоже готова говорить об отказе от прав на интеллектуальную собственность на вакцины против коронавируса.