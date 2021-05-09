Все вакцины, произведенные в США, предназначены для американского рынка. Макрон отметил это в обращении к лидерам стран ЕС на онлайн-переговорах.

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Ключевым фактором для достижения ускорения производства вакцин для всех стран с низкими и средними доходами, является наращивание производства,

– сказал Макрон.

На переговорах отметили, что в мире уже ввели около 1,25 миллиарда доз вакцин против коронавирус, однако на 29 беднейших стран приходится менее 1% от этого количества.

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