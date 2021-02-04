Макрон заверил, что до конца лета все французы получат вакцину против коронавируса
Во Франции до конца лета хотят вакцинировать против коронавируса всех желающих. Однако пока этому препятствует ограниченный доступ к препаратам.
Источник: телеканал TF1
Так, это единственная преграда, которая сдерживает активную вакцинацию. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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Что сказал Макрон
Однако в феврале – марте вакцины начнут производить на 4 предприятиях Франции.
С сегодняшнего дня и до конца лета мы предложим вакцинироваться всем взрослым французам, которые этого пожелают,
– подчеркнул президент.
Коронавирус во Франции: что известно
- Согласно данным СНБО, с начала пандемии во Франции заразились более 3,3 миллиона человек.
- От осложнений коронавируса умерли около 77 тысяч французов.
- В течение 3 февраля в стране обнаружили 23 337 новых случаев болезни.
- Франция занимает 6 место в мире по количеству больных COVID-19.
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