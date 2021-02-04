Во Франции до конца лета хотят вакцинировать против коронавируса всех желающих. Однако пока этому препятствует ограниченный доступ к препаратам.

Источник: телеканал TF1 Так, это единственная преграда, которая сдерживает активную вакцинацию. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Кстати Ждем гостя: Макрон посетит Украину в 2021 году Что сказал Макрон Однако в феврале – марте вакцины начнут производить на 4 предприятиях Франции. С сегодняшнего дня и до конца лета мы предложим вакцинироваться всем взрослым французам, которые этого пожелают,

– подчеркнул президент. Обратите внимание! В ЕС одобрили 3 вакцины против коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Вакцинацию начали в конце декабря 2020 года. Коронавирус во Франции: что известно Согласно данным СНБО, с начала пандемии во Франции заразились более 3,3 миллиона человек.

От осложнений коронавируса умерли около 77 тысяч французов.

В течение 3 февраля в стране обнаружили 23 337 новых случаев болезни.

Франция занимает 6 место в мире по количеству больных COVID-19.