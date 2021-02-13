Производители вакцин не захотят иметь дело с Украиной, – Степанов о скандале с Sinovac
Максим Степанов посетовал, что производители вакцин против COVID-19 могут отказаться от дальнейшего сотрудничества с Украиной. По мнению главы Минздрава, это может произойти из-за "политических спекуляций".
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Такое мнение Степанов озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Министр здравоохранения подчеркнул, что политические скандалы вокруг вакцины Sinovac формируют негативную репутацию Украины.
Важно Медики сначала отказались от вакцинации, а потом передумали: что их убедило
Позиция Степанова
Он убежден, что "политические манипуляции" могут завершиться тем, что производители, которые дорожат своей репутацией, не захотят иметь дело с Украиной.
Есть компания Sinovac, которую сейчас искусственно, используя свои какие-то политические вещи, пытаются втянуть в скандал. Компания с репутацией, которая дорожит ею. А потом со страной не хотят иметь дело. Оно же закончится пшиком, и это понятно всем,
– заявил Степанов.
Министр также прокомментировал "вакцинное дело", которое открыло НАБУ. По его словам, обвинение в завышенной цене безосновательно. Он назвал это абсурдом и спросил, кто с чем сравнивал, если рынка вакцин не существует в мире.
Что известно о скандале относительно закупки вакцины
- Госпредприятие "Медицинские закупки" начало переговоры о приобретении вакцины одной из компаний по ориентировочной стоимости 3 доллара. Они были на финальном этапе процесса.
- Однако впоследствии министр Степанов якобы остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech.
- Ранее украинская компания "Лекхим" заключила контракт с Sinovac Biotech, вакцину от которой должны доставить уже в феврале. Цена препарата составила 17,85 доллара за дозу. Тогда как ВОЗ закупает вакцину по 3 доллара. В СМИ усомнились в целесообразности такой суммы.
- Степанов заявил, что закупка через посредника была требованием Sinovac. Однако расследователи из Chas News позвонили китайцам в Sinovac. Там заявили, что компания не может продавать вакцину частным компаниям и сотрудничает только с правительствами стран.
Заметим, что вакцинация от COVID-19 в Украине должна начаться в феврале 2021 года. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что первую прививку против коронавируса в Украине сделают медицинскому работнику. Потому что врачи – это герои.
Что известно о вакцине Sinovac?В конце 2020 года Украина подписала договор о поставках 1,9 миллиона доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Посредником при закупке вакцины Минздрав выбрал компанию "Лекхим". В 2022 году эта компания планирует запустить производство вакцины Sinovac Biotech на своих мощностях. По условиям договора о поставках вакцины от Sinovac, ее закупка состоится, если эффективность составит не менее 70%. Поэтому, как объяснил Максим Степанов, если данные вышеупомянутых исследований подтвердятся, то компания-производитель компенсирует Украине все потраченные средства.
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