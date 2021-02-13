Максим Степанов посетовал, что производители вакцин против COVID-19 могут отказаться от дальнейшего сотрудничества с Украиной. По мнению главы Минздрава, это может произойти из-за "политических спекуляций".

Такое мнение Степанов озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Министр здравоохранения подчеркнул, что политические скандалы вокруг вакцины Sinovac формируют негативную репутацию Украины.

Важно Медики сначала отказались от вакцинации, а потом передумали: что их убедило

Позиция Степанова

Он убежден, что "политические манипуляции" могут завершиться тем, что производители, которые дорожат своей репутацией, не захотят иметь дело с Украиной.

Есть компания Sinovac, которую сейчас искусственно, используя свои какие-то политические вещи, пытаются втянуть в скандал. Компания с репутацией, которая дорожит ею. А потом со страной не хотят иметь дело. Оно же закончится пшиком, и это понятно всем,

– заявил Степанов.

Министр также прокомментировал "вакцинное дело", которое открыло НАБУ. По его словам, обвинение в завышенной цене безосновательно. Он назвал это абсурдом и спросил, кто с чем сравнивал, если рынка вакцин не существует в мире.

Что известно о скандале относительно закупки вакцины

Госпредприятие "Медицинские закупки" начало переговоры о приобретении вакцины одной из компаний по ориентировочной стоимости 3 доллара. Они были на финальном этапе процесса.

Однако впоследствии министр Степанов якобы остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech.

Ранее украинская компания "Лекхим" заключила контракт с Sinovac Biotech, вакцину от которой должны доставить уже в феврале. Цена препарата составила 17,85 доллара за дозу. Тогда как ВОЗ закупает вакцину по 3 доллара . В СМИ усомнились в целесообразности такой суммы.

. В СМИ усомнились в целесообразности такой суммы. Степанов заявил, что закупка через посредника была требованием Sinovac. Однако расследователи из Chas News позвонили китайцам в Sinovac. Там заявили, что компания не может продавать вакцину частным компаниям и сотрудничает только с правительствами стран.

Заметим, что вакцинация от COVID-19 в Украине должна начаться в феврале 2021 года. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что первую прививку против коронавируса в Украине сделают медицинскому работнику. Потому что врачи – это герои.