Почему Максим Степанов держался за кресло министра, какие шаги привели его к отставке и получится ли на этот раз его таки уволить – разобралось здоровье 24.

Актуально Максима Степанова уволили с должности министра здравоохранения

Официальные причины отставки Степанова

Провалена вакцинация

Представление на отставку Степанова поступило в Верховную Раду 14 мая от премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии он объяснил причину:

На уровне президента Украины каждую неделю проводили совещания по вопросу вакцинации украинцев. На них Максим Степанов обещал, что препараты будут и прививки будут проводиться.

Как Степанов пренебрегал указами Зеленского, но успешно строил коррупционные схемы

18 июня 2020 года президент дал задание Степанову срочно начать переговоры с производителями вакцин. Министр в свою очередь пообещал, что"Украина может стать одной из стран, где будет использована соответствующая вакцина, которая пройдет все клинические испытания".

Позже на одном из брифингов Степанов заявил, что "Минздрав ведет эти переговоры непосредственно с топ-производителями, которые будут поставлять вакцины".

На деле же Украина получила первую партию вакцины одной из последних в Европе.

На самом деле страны, которые еще летом начали вести переговоры о закупке вакцин, уже в конце декабря 2020 – начале января 2021 начали вакцинации своих граждан. Если бы Украина действительно начала переговоры в мае 2020 года, вакцинация началась на два месяца раньше, пика заболеваемости, который произошел в мае можно было бы избежать. В результате, были бы спасены десятки тысяч жизней.

Тот факт, что переговоры по закупке вакцин Максим Степанов начал вести поздно, подтвердила впоследствии представительница Pfizer Ukraine Зоряна Цилик, которая рассказала, что другие страны заключали с производителем договоры еще в июле 2020 года.

В СМИ неоднократно появлялись сообщения о причинах проволочек: коррупционные схемы, которые министру таки удалось "провернуть". После того, как переговоры с Pfizer-BioNTech были провалены, Степанов пролоббировал закупку китайской вакцины Sinovac через украинскую частную фирму-посредника "Лекхим" по цене около 18 долларов за дозу. Для сравнения – цена законтрактованной впоследствии через Crown Agents (международная компания) той же вакцины составила 7,5 долларов.

Министерством блокировались все переговоры государственного предприятия "Медицинские закупки". В феврале 2021 года НАБУ открыло по данным фактам дело по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364).

Тогда тоже говорили о вероятной отставке Степанова, оговоренная партия вакцин задерживалась, поэтому Степанов, чтобы "усидеть на кресле", даже поехал в Индию и привез первых 500 тысяч доз вакцины Covishield от Serum Institute of India.



Степанов летал в Индию, когда ситуация с отсутствием вакцин в стране обострилась / Фото фейсбук Максима Степанова

В апреле президент подписал указ, обязав Степанова подготовить национальный план вакцинации. Впрочем Степанов подготовил его чисто формально: ведь сначала правительство утвердило дорожную карту вакцинации (24 декабря), а вот Национальный план вакцинации приняли лишь через 4 месяца (12 апреля).

Степанов блокирует внедрение страховой медицины

Перед президентскими выборами Владимир Зеленский обещал введение в Украине страховой медицины. В июне 2020 года Степанов говорил, что"Минздрав начал разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи по привлечению ученых и ведущих специалистов отрасли".

Однако, на самом деле упорно саботирует ее введение: Минздрав до сих пор не представил ни одной модели страховой медицины, намеренно не утверждая стандарты предоставления медуслуг.

С начала своего назначения на пост министра здравоохранения Степанов пытается получить контроль над Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). 24 канал неоднократно объяснял, почему НСЗУ – важная и нужная структура, ведь это прозрачная система финансирования медучреждений.

Почти год Степанов пытался "продвинуть" на пост главы НСЗУ "своего человека". Еще в мае 2020 года Степанов пообещал в ближайший срок избрать руководителя, в то же время на конкурсе победителя выбрать не смогли, с самим конкурсом получилось тоже скандально – его министр проводил в zoom. Несмотря на обещания прозрачности и честности конкурса, Максим Степанов отказался вести любую прямую трансляцию, впоследствии таки опубликовал видеозаписи разговоров – собеседования длились по 10-15 минут, кандидатам задавали несложные вопросы.

По закону, руководителя НСЗУ выбирают во время открытого, длительного и достаточно жесткого конкурса, ведь это должность госслужащего категории "а", то есть самый высокий корпус государственной службы.

Цена жизни пациентов – незакупленные лекарства

Именно из-за бездействия Степанова Украина не успела закупить лекарства на почти миллиард гривен. Не были вовремя заключены контракты по 108 позициям из 483. Минздрав не приобрел достаточное количество медпрепаратов для онкобольных, ВИЧ-положительных, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, Степанов устроил войну с ГП "Медицинские закупки", блокировкой закупок Степанов хотел "дожать" предприятие и вернуть себе возможность вносить изменения в порядок использования бюджетных средств. Сейчас все медицинские закупки проводят централизованно, без участия министерства.

Степанов же в своих интересах хочет иметь исключительное право формировать технические требования и характеристики к товарам перед объявлением торгов. Это может нести коррупционные риски и значительно затягивать процесс закупки.

Конфликт ГП "Медицинские закупки" и Максима Степанова тянется долго, первым камнем преткновения была закупка костюмов защиты для медиков в начале эпидемии. ГП Медзакупки предложило более низкие цены, чем Минздрав – экономия достигала более 70%, впрочем закупку таки не отдали государственному предприятию.

"Степанов должен уйти": почему жертв коронавируса в Украине могло быть меньше

17 мая под Радой собрались активисты, которые провели акцию "Степанов должен уйти", на мероприятие не приглашали людей. Вместо 47 тысяч человек, которые должны были бы выйти под стены парламента, была пустая площадь — все эти люди умерли от коронавируса.



Акция за отставку Степанова / Фото

Нехватка кислорода в больницах

Жертв коронавируса в Украине и действительно могло быть меньше, если бы медицинская система была лучше подготовлена и обеспечена необходимыми лекарствами, средствами и кислородом.

Министр не смог вовремя предвидеть возникновение проблемы дефицита кислорода в инфекционных отделениях. Больницы для пациентов с COVID-19 начали получать деньги на кислород только в октябре – правительство выделило 572 миллионов гривен, в ноябре – еще 900 миллионов гривен. Но главная проблема заключалась в том, что в больницах не было кислородных станций, или они не были рассчитаны на нужное количество подключений.

Тогда же, в октябре 2020 года Степанов пообещал, что до конца года 80% коек в больницах будут с подведенным кислородом. Но обещание так и не выполнил – прошедшие 2 месяца для страны были крайне тяжелыми, волонтеры самостоятельно обеспечивали больницы кислородом, в конце правительство таки разрешило использовать технический кислород. Однако, решать проблему с кислородом следовало еще в апреле-мае 2020 года. Цена непрофессионализма министра – гибель сотен людей от недостатка кислорода.

Обещания масштабного тестирования населения

Жертв было бы меньше и если бы в стране действовало масштабное тестирование на COVID-19, но опять же Степанов ограничился обещаниями. Минздрав должн был сформировать мобильные бригады, которые бы тестировали на коронавирус дома, людям не пришлось бы идти больными в лаборатории. Мобильные бригады создали, но их было не достаточно. В конце концов, больные понимали, что не могут идти в больницу из-за самочувствия, оставались дома, лечились самостоятельно, или под контролем врача, но без установленного диагноза.

Поэтому, по факту, сейчас мы имеем искаженную и очень неточную статистику.

К слову, Минздрав также несколько раз обещал провести масштабные тестирования на выявление антител к коронавирусу, что должно было бы немного прояснить ситуацию с реальным количеством людей, которые переболели коронавирусом. Впрочем, до сих пор никаких масштабных и бесплатных тестов на антитела – не проводили.

Степанов часто акцентирует, что "медики герои", но на деле не сделал ничего, чтобы защитить их

В прошлом году Верховная рада приняла законопроект, который приравнивает медиков к военнослужащим, и в случае гибели от COVID-19 семьи должны получить компенсацию. На самом деле выплаты получили около 15% семей. Глава Минздрава не урегулировал нормативную базу для выплат.

Также Степанов до сих пор не установил предельный "процент" от тарифа, который главврач обязан отдавать в фонд заработной платы. Еще в марте прошлого года правительство пообещало врачам, которые лечат больных COVID-19, надбавку в размере до 300%, но в Минздраве посчитали ее не от зарплаты, а от оклада, который обычно близок к минимальной зарплате у медиков.

Как Степанов реагирует на отставку?

Министр уверен, что делает все для борьбы с пандемией в Украине, при этом обвиняет депутатов, что они "мешают" ему в этом.

Степанов отмечал, что не хочет уходить в отставку, вроде бы "чувствует ответственность за всю медицинскую систему в стране". По его словам, "все только начинается" – это цитаты из видео, которое он опубликовал в фейсбук.

Впрочем, такое вот "держание за кресло" только отталкивает и усиливает подозрение в отношении министра. Ведь действия его не очень убеждают в истинных интересах борьбы с COVID-19. Например, в разгар пандемии глава Минздрава успел стать кандидатом в депутаты Одесского областного совета, получить мандат, только потом все-таки решил от него отказаться.

Аргументов о провальной работе Степанова хватает, как и доказательств личной пользы пребывания на посту, в частности лоббирование коррупционных схем. Единственная проблема – конфликт с президентом, в частности, саботаж его указов Степановым. Поэтому на этот раз министра таки отправили в отставку.