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Кто такой Максим Степанов

В марте новым министром здравоохранения стал Максим Степанов. За его кандидатуру проголосовали 246 народных избранников.

На посту Степанов сменил Илью Емца, который возглавлял Минздрав три с половиной недели, перед тем должность занимала Зоряна Скалецкая. Свои голоса за нового главу министерства отдали 195 "Слуг народа", 21 депутат ОПЗЖ, 8 из группы "За будущее", 13 – с "Доверие" и 9 внефракционных.

Что известно о скандалах, в которые "влип" глава Минздрава

За почти год на посту министра здравоохранения Максим Степанов попал в череду скандалов. Вокруг министра еще с лета ходили слухи о его отставке.

Напомним, среди самых громких скандалов были конфликт с НСЗУ и НАБУ, тщетные обещания относительно даты начала вакцинации, закупка защитных костюмов для врачей по почти в два раза более дорогим ценам и тому подобное.

Расследование НАБУ: подробности

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что начало расследование по факту злоупотребления при закупке вакцин против COVID-19.

10 февраля стало известно об открытии уголовного дела за злоупотребление при закупке вакцин против коронавируса. Речь идет о том, что министр здравоохранения Максим Степанов мог быть причастным к закупке вакцин китайской компании Sinovac по завышенной цене.

Глава Минздрава заявил, что его министерство "работает прозрачно" и может предоставить все документы. Он также назвал расследование "попыткой срыва вакцинации".

Не существует в вашем арсенале такого оружия, которое заставило бы меня отказаться от этой борьбы. Со мной вам вряд ли удастся договориться,

– ответил экс-глава Минздрава на одном из брифингов.

Ответ Максима Степанова: смотрите видео