Вслед за Британией Италия решила запретить авиарейсы из Бразилии. Это сделают для того, чтобы не допустить ввоза нового штамма коронавируса.

Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Роберто Сперанца. Об этом сообщили на сайте Corriere della Sera.

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Что запрещено

Вслед за Британией Италия решила запретить авиарейсы из Бразилии. Это сделают для того, чтобы не допустить ввоза нового штамма коронавируса. Приказ временно запрещает авиарейсы из Бразилии. А также – въезд в Италию всех лиц, которые бывали в Бразилии на протяжении последних 14 дней. Если же такие люди уже въехали в Италию, им нужно:

немедленно обратиться в органы здравоохранения;

сдать тест.

Путь максимальной осторожности

По словам министра, необходимо, чтобы ученые могли тщательно исследовать новый штамм.

Лучше выбрать путь максимальной осторожности,

– сказал Сперанца.

Напомним! Великобритания из-за нового штамма 15 января запретила въезд из Южной Америки, Португалии и Кабо-Верде. Также страна объявила, что с 18 января путешественники из всех других стран и территорий смогут попасть на рейс в Британию только с отрицательным тестом на коронавирус и требованием самоизоляции по прибытии.

Коронавирус в Италии: что известно

В целом в Италии, по состоянию на 16 января 2021 года, заболели COVID-19 2 368 733 лиц.

Из них умерли 81 800 человек, выздоровели – 1 729 216 инфицированных.

В то же время сейчас болеет 557 717 человек.

Новый штамм коронавируса / Инфографика 24 канала