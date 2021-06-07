Полиция Малайзии использует дроны, которые оснащены инфракрасными датчиками, для обнаружения людей с высокой температурой в общественных местах.

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Дроны могут определять температуру людей до 20 метров над землей. Они излучают красный свет, чтобы предупредить власть, если кто-то имеет высокие показатели.

На прошлой неделе Малайзия ввела полный локдаун, чтобы остановить стремительный рост новых случаев заболевания COVID-19. В конце мая количество новых ежедневных случаев коронавируса составило более 9 тысяч.

С тех пор количество случаев заражения коронавирусом каждый день уменьшается. Однако генеральный директор здравоохранения Нур Хишам Абдулла предупредил, что большинство новых случаев заражения и смертности произошли из-за неизвестных контактов.

"Одной из причин является появление новых вариантов в общине, которые имеют высокие показатели зараженности и смертности", – сказал он, призывая людей оставаться дома.



Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал

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