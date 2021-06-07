Поліція Малайзії використовує дрони, які оснащені інфрачервоними датчиками, для виявлення людей з високою температурою в громадських місцях.

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Дрони можуть визначати температуру людей до 20 метрів над землею. Так, вони випромінюють червоне світло, щоб попередити владу, якщо хтось має високі показники.

Минулого тижня Малайзія запровадила повний локдаун, аби зупинити стрімке зростання нових випадків захворювання на COVID-19. Наприкінці травня кількість нових щоденних випадків коронавірусу становила понад 9 тисяч.

З того часу кількість випадків зараження коронавірусом кожного дня зменшується. Однак генеральний директор охорони здоров'я Нур Хішам Абдулла попередив, що більшість нових випадків зараження та смертності відбулися через невідомі контакти.

"Однією з причин є поява нових варіантів у громаді, які мають вищі показники зараженості та смертності", – сказав він, закликаючи людей залишатися вдома.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

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