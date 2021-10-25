Совещание традиционно прошло под председательством Владимира Зеленского. В ОП опубликовали основные положения обсуждения.

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Неутешительная статистика новых случаев и смертности

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе в Украине зафиксировали наибольшее количество новых больных COVID-19 за сутки этой осени – 23 785.

Всего по состоянию на 25 октября 339 500 активных больных, которые занимают 45 674 койки в больницах. За прошедшую неделю госпитализировали наибольшее количество человек – 33 551 пациента.

При этом есть и хорошие новости: за неделю количество сделанных прививок превысило полтора миллиона.

Это рекордный показатель. Более миллиона человек получили первую дозу вакцины и почти 500 тысяч были привиты второй дозой,

– подчеркнул он.

Смертность меньше, чем в Европе

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал об уровне смертности от коронавируса. Он отметил, что показатели Украины ниже средних в Европе. Это если учитывать количество умерших на 100 тысяч населения с начала пандемии.

По его словам, текущие показатели количества умерших на 100 тысяч населения в Украине втрое меньше пиковых значений, которые уже прошли крупные европейские страны.

Если брать рейтинг в странах с населением более 10 миллионов жителей, Украина находится на 11-м месте.

Обеспечение больниц кислородом

Ляшко отметил, что увеличилось использование кислорода в больницах. Он рассказал, как с этим справляется Кабмин. Впрочем, в пресс-службе Зеленского не уточнили, как именно.

Виктор Ляшко сообщил, что Национальная служба здоровья Украины увеличит тариф для больниц за оказание помощи пациентам с коронавирусом. Все потому, что соответствующий пакет услуг включает также обеспечение больных кислородной поддержкой.

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На совещании также обсудили вопросы развертывания дополнительных койко-мест в больницах.

Владимир Зеленский поручил активнее коммуницировать с населением о реальной объективной ситуации с распространением коронавируса.

Между тем МВД и полиция рассказали, как противодействуют подделкам COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. За это, напомнили в ОП, предусмотрена уголовная ответственность.

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Источник: Минздрав