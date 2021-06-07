Последний раз Мальта фиксировала ноль новых случаев 25 июля 2020 года.

Читайте также Не акт благотворительности: G7 призвали профинансировать вакцинацию в мире​

Сегодня первый день с нулевым числом случаев с прошлого лета. Очень важно, чтобы мы сохраняли дисциплину и ответственность,

– заявил министр.

Добавим, что в конце мая Крис Фирн сообщил, что Мальта стала первой страной в Евросоюзе, где сформирован коллективный иммунитет от коронавируса.

Источник: Times of Malta

"В стране около 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19. При этом около 42% взрослого населения Мальты уже получили две дозы вакцины от коронавируса. Вакцины вводятся каждые пять секунд", – сказал Фирн.

Глава Минздрава добавил, что тем, кто прошел полную вакцинацию, с июля не придется носить маску на улице. Однако ее обязательное ношение останется только внутри помещений.

"Вакцина – это оружие против вируса", – добавил министр.



Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канала

Во время пандемии важно заботиться о своем здоровье и гигиене. Пользуйтесь дезинфицирующими салфетками Smile Sterill Bio, которые эффективно уничтожают вирусы и бактерии и при этом не сушат кожу.