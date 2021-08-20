В исследовании участвовали 665 подростков, которые курили табак и каннабис в возрасте от 14 до 29 лет, вплоть до беременности. Когда у них родились дети – за ними наблюдали в другом исследовании.

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Негативное влияние марихуаны на подростков

Ученые выяснили, что дети, рожденные от родителей (в возрасте 29 лет и старше), которые употребляли каннабис каждый день в течение периода от 15 до 17 лет, значительно чаще рождались недоношенными или имели низкую массу по сравнению с детьми от родителей, которые не употребляли марихуану.

Уже есть доказательства того, что у подростков, которые часто употребляют каннабис, увеличивается риск ухудшения психического здоровья, но наши результаты показывают, что могут быть и другие неожиданные эффекты,

– отметили ученые.

Исследование показало, что 20% всех преждевременных родов у участников исследования происходило у родителей, которые ежедневно употребляли марихуану в подростковом возрасте

Почему это важно

Ученые отметили, что по мере либерализации законодательства относительно марихуаны, существует вероятность того, что в некоторых странах употребление среди подростков может возрасти. Эти выводы дают дополнительную мотивацию для того, чтобы эти изменения имели меньшее негативного влияния на молодежь.

Ранее ученые выяснили, что пассивное курение марихуаны может негативно повлиять на детей. У них больше проблем со здоровьем. В течение года такие дети чаще посещали приемные отделения больниц, страдали от бронхиальной астмы и острого отита и различных ОРВИ.