Речь идет о марихуане, а не медицинском каннабисе, который хотят легализовать в Украине . Он не приводит к состоянию опьянения и не изменяет сознание человека.

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Легализация марихуаны увеличивает количество ДТП

Институт безопасности на дорогах провел анализ в пяти штатах, где разрешено рекреационное употребление марихуаны. Оказалось, что это привело к увеличению ДТП на 5,8% и увеличению показателей смертельных исходов на дорогах на 4,1% после легализации и начала розничных продаж. Исследователи не обнаружили такого увеличения в штатах, которые не легализовали каннабис.

В общем, первоначальный скачок уровня травматизма произошел после легализации, но до начала розничных продаж. Травмы в результате дорожно-транспортных происшествий выросли на 6,5% после легализации, но несколько снизились (-0,7%) после начала розничных продаж. Однако количество аварий со смертельным исходом возросло как после легализации (+2,3%), так и после разрешения розничных продаж (+1,8%).

Почему возникает связь

Более четкая связь между легализацией марихуаны и травмами в ДТП, а не смертельным исходом, может быть связана с тем, как некоторые водители компенсируют действия марихуаны. Часто они снижают скорость и соблюдают большую дистанцию, но из-за плохой реакции им все равно трудно избежать аварии, а из-за низкой скорости они реже приводят к смерти.

Для проведения своего исследования ученые собрали данные о ДТП и объемах движения за 2009-2019 годы из 11 штатов. В пяти штатах (Колорадо, Вашингтон, Орегон, Калифорния и Невада) была легализована рекреационная марихуана в течение этого периода исследования.

Группа сравнения из шести штатов (Аризона, Айдахо, Монтана, Нью-Мексико, Юта и Вайоминг) этого не сделала. Авторы сделали статистическую поправку на факторы, которые, как известно, способствуют ДТП и смертельным последствиям, включая использование ремней безопасности и уровень безработицы.

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