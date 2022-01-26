Как марихуана влияет на мужское здоровье

Постоянное употребление марихуаны может сильно повлиять на мужскую фертильность. Исследование первым оценило влияние употребления психоактивных веществ на функцию яичек.

Новое исследование каннабиса

Американские ученые наблюдали за репродуктивной системой здоровых приматов-самцов после воздействия дельта-9-тетрагидроканнабинола или ТГК – основного психоактивного вещества марихуаны.

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Приматы получали съедобный ТГК один раз в день в течение семи месяцев. Их доза ТГК была основана на опубликованных рекомендациях по адаптации людей к медицинской марихуане и увеличивалась каждые 70 дней в соответствии с циклом развития сперматозоидов.

Ученые корректировали дозу, пока она не достигла эквивалента высокой медицинской дозы марихуаны для людей. Образцы спермы отбирали на начальном этапе перед началом приема ТГК и снова в конце каждого момента дозировки ТГК.

Каннабис негативно влияет на яички

Оказалось, что употребление ТГК было связано со значительным негативным воздействием на репродуктивные гормоны животных, включая снижение уровня тестостерона и существенное уменьшение яичек – более чем на 50%. Эти эффекты ухудшались с увеличением дозы ТГК, что свидетельствует о возможном дозозависимом эффекте.

Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять потенциальное долгосрочное влияние ТГК на людей, эти ранние выводы вызывают беспокойство с клинической точки зрения,

– отметили ученые.

Они добавили, что поскольку распространенность употребления съедобной марихуаны продолжает расти в США и во всем мире, особенно среди подростков, даже умеренные дозы могут сильно повлиять на половую систему.

Ранее ученые описали уникальный случай самолечения рака легких – женщина из Британии добилась регрессии опухоли употребляя лишь масло из каннабиса. Она отказалась от всех традиционных методов лечения и ежедневно курила сигареты.

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