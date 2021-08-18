Вакцинация работников сферы обслуживания – необходимое условие для недопущения новой волны COVID-19. Об этом во время встречи с предпринимателями города рассказал заместитель городского головы Сергей Орлов.

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Ваша работа непосредственно связана с прямой коммуникацией с людьми, поэтому все работники должны быть вакцинированы. Ведь сегодня это единственная возможность защитить себя и покупателей. Ключевое – гарантия дальнейшей работы ваших заведений,

– заявил он.

Заместитель мэра города напомнил, как из-за карантина страдали рынки, магазины и торговые сети. Но в следующий раз рынки и предприятия сферы обслуживания не будут закрывать, если персонал иммунизируется. Поскольку, в первую очередь, это вопрос безопасности посетителей.

План вакцинации Минздрава в Украине

Согласно плану вакцинации, до 1 сентября против коронавируса должны вакцинироваться 25% взрослого населения.

До 1 ноября – 50%.

К концу года – 75%.

Директор департамента здравоохранения Андрей Ремпель добавил, что муниципалитет готов организовать выездные бригады врачей на предприятия или рынки, чтобы работники сферы обслуживания и предприятий смогли беспрепятственно вакцинироваться.

Как записаться на вакцинацию против коронавируса

Вакцинироваться против коронавируса можно в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации.

Адрес и контакты ближайшего места вакцинации можно узнать по ссылке https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19.