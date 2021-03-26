В Донецкой области в результате коронавирусной инфекции умер двухмесячный мальчик. Он имел патологии новорожденного.

В Мариуполе Донецкой области умер 2-месячный мальчик, который имел патологии новорожденного и заразился коронавирусом.

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О смерти младенца рассказал детский инфекционист городской больницы №4 Андрей Серветник.

Состояние ребенка было очень тяжелым. В реанимации мальчик пробыл сутки, врачи сделали все возможное. У нас есть все современные лекарства в достаточном количестве, у нас профессиональные врачи. Но вы видите, какая у нас пандемия и случаи COVID-19, обремененные другими болезнями. Спасти мальчика не удалось,

– рассказал он.

Смерть ребенка в Мариуполе: что известно

Ребенка 13 марта доставили в МТМО здоровья матери и ребенка. У новорожденного был недобор веса и несколько сопутствующих заболеваний. Тесты на коронавирус у мамы и малыша сначала были отрицательными.

Когда в больнице у мамы поднялась температура, ей сделали повторный тест на COVID-19. И тогда он уже был положительным.

22 марта коронавирусную инфекцию обнаружили и у ребенка. Тогда младенца перевезли в реанимацию детского инфекционного отделения. У мальчика была дыхательная недостаточность и двусторонняя пневмония. Спасти ребенка не удалось.

Специальная комиссия начала расследование по факту смерти малыша.

К слову, за прошедшие сутки, 25 марта, коронавирус обнаружили в 923 детей. Это рекордный показатель с начала пандемии. Врачи и эксперты отмечают, что COVID-19 начал агрессивно себя проявлять среди детей.