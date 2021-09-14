Какое наличие вакцин

В департаменте здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель сообщил, что в Мариуполе первую дозу вакцины получили 10,5 тысяч человек. Из них вторую дозу получили 9,5 тысяч.

По состоянию на 14 сентября в городе осталась 1 тысяча доз вакцины, срок годности которой истекает 16 сентября.

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Он также подчеркнул, что все, кто получил одну дозу Moderna, должны прийти в центры вакцинации для получения второй дозы препарата, поскольку в ближайшее время вакцины не будут завозить в город.

Но не все граждане получили вторую дозу препарата

Ремпель добавил, что некоторые граждане указали неправильный номер телефона при получении первой дозы Moderna. Медучреждения не могут связаться с такими пациентами, поэтому им нужно позвонить самостоятельно.

Поэтому, в горсовете призвали всех, кому необходимо получить вторую дозу этой вакцины, прийти в медико-санитарные центры, пункты массовой вакцинации – Порт-Сити и Мультицентр в Левобережном районе.

К слову, в Украине также осталось около 3 миллионов доз вакцины от компании AstraZeneca, у которых заканчивается срок годности – он закончится в конце октября и в конце ноября.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщали, что вакцинами, у которых срок годности истек, в стране не будут вакцинировать. Зато говорили, что будут перераспределять партии между регионами, чтобы максимально не потерять ни одной дозы.

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