Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Он считает, что такие тесты, если к ним прибегать часто, являются просто маркетинговыми ловушками.

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"Когда мы говорим об антителах, то прежде всего хотел бы сразу оговориться, что не нужно бегать в лаборатории раз в неделю или раз в месяц сдавать кровь для того, чтобы исследовать – есть антитела или нет", – сказал министр.

Неважно переболели вы или вакцинированы, все то, что вы бегаете в лаборатории – это исключительно маркетинговые ловушки и какое-то собственное успокоение,

– подчеркнул Ляшко.

Вакцинированные тоже болеют

Он добавил, что даже вакцинированные люди могут заболеть COVID-19. Однако пациенты в таком случае будут защищены от течения болезни средней или тяжелой степени.

"Вы не попадете в реанимацию. Можете ли вы заболеть? Можете, но течение болезни будет легче", – заверил министр Ляшко.

Интервью с Виктором Ляшко на 24 канале: смотрите видео

К слову! В Национальной службе здоровья Украины также заявляли, что тесты на антитела от коронавируса не имеют смысла. Дело в том, что у человека может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса благодаря клеточному иммунитету.



Что надо знать о профилактике COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала