В марте Нигерия получит 10 миллионов доз вакцин против коронавируса
Кроме 100 000 предвиденных доз вакцины от Pfizer и BioNTech, Нигерия получит 10 миллионов доз вакцины против коронавируса в марте 2021 года.
Министр здравоохранения Осаги Эханире рассказал, что Нигерия получит еще 10 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом сообщает MedicalXpress.
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Пока неясно, будет ли эта партия финансироваться Африканским союзом (АС) или будет поставлена в рамках COVAX. Также Осаги Эханире не рассказал, какой именно тип вакцины будет использоваться.
Недавно власти страны объявили, что в 2021 году надеются привить 40% процентов населения. Но в стране могут возникнуть проблемы транспортировки и хранения препаратов, поскольку не хватает учреждений с соответствующими условиями.
Коронавирус в Нигерии: что известно
- Нигерия является самой населенной страной Африки. В ней проживает около 200 миллионов человек.
- 15 января страна сообщила о 105 тысячах случаев заражения COVID-19, из которых 1 405 имели летальный исход. Но эти показатели очень заниженны, поскольку в стране низкий уровень тестирования.
- Заболеваемость и смертность вследствие коронавируса в стране резко выросли с конца ноября 2020 года.
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