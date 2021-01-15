Кроме 100 000 предвиденных доз вакцины от Pfizer и BioNTech, Нигерия получит 10 миллионов доз вакцины против коронавируса в марте 2021 года.

Министр здравоохранения Осаги Эханире рассказал, что Нигерия получит еще 10 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом сообщает MedicalXpress.

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Пока неясно, будет ли эта партия финансироваться Африканским союзом (АС) или будет поставлена ​​в рамках COVAX. Также Осаги Эханире не рассказал, какой именно тип вакцины будет использоваться.

Недавно власти страны объявили, что в 2021 году надеются привить 40% процентов населения. Но в стране могут возникнуть проблемы транспортировки и хранения препаратов, поскольку не хватает учреждений с соответствующими условиями.

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