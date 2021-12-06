Об этом сообщил основатель компании Филипп Ничке. По его словам, в прошлом году компания обратилась к старшим консультантам относительно законности использования Sarco в Швейцарии для оказания помощи людям, которые умирают. Недавно эту процедуру завершили.

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Как действует капсула для эвтаназии

Производитель капсулы планирует поставлять их в Швейцарию, потому что в этой стране легализована эвтаназия. В устройстве, внешне напоминающем пластиковый гроб, содержится газ азот.

Предполагается, что человек, решивший добровольно уйти из жизни, самостоятельно будет запускать механизм подачи газа, который вызывает эйфорию, а потом потерю сознания и смерть вследствие гипоксии. Процесс легальной ассистированной эвтаназии, утверждает производитель, продлится около 30 секунд. Впервые машину Sarco представили в 2019 году на выставке в Венеции.

Эвтаназия в Швейцарии

Сейчас в Швейцарии легализована непрямая эвтаназия – помощь при самоубийстве, например, введение или предоставление больному по его просьбе препаратов, что приводят к скорой смерти. Чаще всего для этого используется препарат из класса барбитуратов. За 2020 год в Швейцарии около 1300 человек решили добровольно уйти из жизни.

Среди других европейских стран официально эвтаназия разрешена в Испании, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. В Германии разрешена пассивная эвтаназия – когда с согласия тяжелобольного пациента или его родственников может быть прекращена поддерживающая терапия.