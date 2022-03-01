В эмоциональном сообщении министр здравоохранения рассказал, что врач была анестезиологом Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии.

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Ее машину расстреляли, когда она везла раненого племянника в больницу из села Кухари Киевской области. Это нелюди, террористы, и это точно не должно остаться безнаказанным,

– подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что с утра обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана Путина, выйти на площади с требованием остановить войну и встать на защиту коллег, украинских медиков. Но вечером его позиция изменилась.

Вечером – очередная смерть врача, и мои слова: идите вы оккупанты на х*й вместе со своим кораблем! Мы вам этого не простим!

– резюмировал министр.