Маски не нужны: в США заключили рекомендации вакцинированных против коронавируса
Центры по контролю за заболеваниями США (CDC) опубликовали рекомендации для людей, которые вакцинировались против коронавируса. Правда, советы касаются тех, кто получил уже две дозы вакцины.
Источник:Deadline
В рекомендации говорится, что все больше исследований свидетельствуют о том, что "в полностью вакцинированных людей меньше вероятность бессимптомной инфекции и вероятность передачи SARS-CoV-2 другим".
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Что рекомендуют CDC
- Полностью вакцинированные люди могут посещать дома с другими полностью вакцинированными людьми без масок и физического дистанцирования.
- Можно также непривитых людей, если среди них нет людей, которым опасны тяжелые заболевания.
- Кроме того, вакцинированным разрешили не сдавать тесты на COVID-19 и не соблюдать карантин после контакта с зараженным, если в них не проявляются симптомы заболевания.
Эти рекомендации применимы к немедицинским учреждениям. При этом в заявлении отмечается, что вакцинированные американцы должны по-прежнему носить маски на публике и сохранять социальное дистанцирование.
Ранее американские ученые также установили, что однократная прививка от коронавируса вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna, которые предназначены для двух доз препарата – неэффективна.
30 миллионов человек в стране уже полностью привиты (10% населения). Почти 60 миллионов – получили хотя бы 1 дозу.
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