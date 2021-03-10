Центры по контролю за заболеваниями США (CDC) опубликовали рекомендации для людей, которые вакцинировались против коронавируса. Правда, советы касаются тех, кто получил уже две дозы вакцины.

В рекомендации говорится, что все больше исследований свидетельствуют о том, что "в полностью вакцинированных людей меньше вероятность бессимптомной инфекции и вероятность передачи SARS-CoV-2 другим".

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Что рекомендуют CDC

Полностью вакцинированные люди могут посещать дома с другими полностью вакцинированными людьми без масок и физического дистанцирования .

. Можно также непривитых людей, если среди них нет людей, которым опасны тяжелые заболевания.

Кроме того, вакцинированным разрешили не сдавать тесты на COVID-19 и не соблюдать карантин после контакта с зараженным, если в них не проявляются симптомы заболевания.

Эти рекомендации применимы к немедицинским учреждениям. При этом в заявлении отмечается, что вакцинированные американцы должны по-прежнему носить маски на публике и сохранять социальное дистанцирование.

Важно! В CDC также предупредили, что рекомендации актуальны только через 2 недели после вакцинации, ведь именно за это время должен сформироваться иммунитет.

Ранее американские ученые также установили, что однократная прививка от коронавируса вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna, которые предназначены для двух доз препарата – неэффективна.

30 миллионов человек в стране уже полностью привиты (10% населения). Почти 60 миллионов – получили хотя бы 1 дозу.