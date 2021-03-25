Научный сотрудник отдела физики биологических систем Института физики НАНУ Семен Есилевский подчеркнул, что британский штамм коронавируса гораздо заразнее, чем первоначальный его вариант. Поэтому, по мнению ученого, маски необходимо носить везде.

"Британский" штамм коронавируса передается значительно легче. Поэтому контакты с носителями стали опаснее.

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Прежде всего, на напряженной улице невозможно держать дистанцию в 1,5 метра. За несколько минут на вас успеют дыхнуть от десятка людей с достаточно близкого расстояния. Да, контакты кратковременные, на несколько секунд, но их много. С такой фоновой заболеваемостью, как у нас сейчас, вероятность быть "одышанным" носителем очень высока,

– заявил Семен Есилевский.

Также он отметил, что когда маски внутри помещения обязательны, а снаружи нет, то рядом с такими местами образуются "буферные зоны". К примеру, у дверей, где люди останавливаются, чтобы снять или надеть маску. А любая остановка потока – это скопление людей.

Люди без масок становятся в очереди у лотков уличных торговцев, а также в коридорах к магазинам, где панически ищут маску, чтобы натянуть на нос. И все это время они дышат друг на друга.

То же касается и лобби в метро, коридоров, лифтов: все это ближайшие комнаты, где люди, которые бежали по улице без масок, пытаются ее там надеть. И неизбежно дышат друг на друга. Если человек пришел с улицы уже в маске, то все эти места становятся безопаснее.

Также он отметил, что значительно проще развить привычку "перед выходом из квартиры надеть маску, после прихода из квартиры – снять", чем помнить, что нужно надевать перед любой толпой внутри или снаружи помещения.

Естественно, что ходить в маске в безлюдном парке или бегать в ней наедине на стадионе – это идиотизм. Но вот ключевое слово – наедине. Киевские парки на выходных не отличаются с точки зрения плотности потока людей от напряженной улицы. Например, на Оболонской набережной в воскресенье мне лично комфортнее ходить в маске, чем без нее,

– рассказал Есилевский.

Хотя ученый заявил, что это не будет должным образом ни выполняться, ни контролироваться. Он подчеркнул, что "все это исключительно академическое обоснование".