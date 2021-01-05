У людей, которые имеют участки бурой жировой ткани, меньший риск развития многих острых и хронических заболеваний.

Масштабное исследование с участием более 50 тысяч человек провели медики из Рокфеллеровского университета. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

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Что такое бурый жир

У человека, да и вообще любых других млекопитающих, есть белый и бурый жир. Белый запасает лишние калории, накапливая их по одной большой жировой капле. А в клетках бурого жира этих капель меньше, они не такие большие и всегда готовы быстро переработаться в энергию. Бурый жир является временным запасом и активно потребляется для поддержания нормальной температуры тела. Следовательно, в настоящее время ученые пытаются найти средства преобразования белого жира в бурый.

Но проблема в том, что в достаточном количестве бурый жир есть только у младенцев. И с возрастом он почти исчезает. У взрослых людей бурого жира настолько мало, что заметить присутствие этой ткани можно только с помощью томографии (ПЭТ). И обычно он присутствует только вокруг шеи и на плечах.

Множество таких сканов ученые нашли в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна – Кеттеринга (MSKCC), который расположен в Нью-Йорке. Совместно с медиками исследователи изучили ПЭТ-сканы 52 тысяч пациентов онкологического центра.



Отложения бурого жира в районе шеи и грудного отдела позвоночника у человека слева / Фото MSKCC

Результаты исследования