"Человеческая ошибка"
Произошло это 9 мая, рассказала пресс-секретарь больницы Даниэлла Джанелли. После этого медики в течение суток наблюдали за женщиной и выписали ее 10 мая.
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Это никак не повлияло на здоровье девушки
Пациентка находится в "добром здравии" без каких-либо сопутствующих заболеваний.
Врачи и в дальнейшем будут контролировать иммунный ответ пациентки на "массивную дозу вакцины",
– рассказала Джанелли.
Она добавила, что пациентка имела право получить вакцину, поскольку работает интерном в психологическом отделении больницы.
В медучреждении начали внутреннее расследование, однако пресс-секретарь отметила, что это могла быть человеческая непреднамеренная ошибка.
Особенности вакцины Pfizer-BioNTech
Источник: Pfizer
- Comirnaty (BNT162b2) разработали на основе технологии mRNA (матричная РНК). Она производит белки, которые схожи с белками коронавируса и способны вызвать иммунный ответ.
- Это двухвалентная вакцина. То есть для иммунизации необходимо 2 инъекции. Между 1 и 2 уколом должно пройти 3 недели.
- Эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 91,3%. Против тяжелой – 100%.