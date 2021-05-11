"Человеческая ошибка"

Произошло это 9 мая, рассказала пресс-секретарь больницы Даниэлла Джанелли. После этого медики в течение суток наблюдали за женщиной и выписали ее 10 мая.

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Это никак не повлияло на здоровье девушки

Пациентка находится в "добром здравии" без каких-либо сопутствующих заболеваний.

Врачи и в дальнейшем будут контролировать иммунный ответ пациентки на "массивную дозу вакцины",

– рассказала Джанелли.

Она добавила, что пациентка имела право получить вакцину, поскольку работает интерном в психологическом отделении больницы.

В медучреждении начали внутреннее расследование, однако пресс-секретарь отметила, что это могла быть человеческая непреднамеренная ошибка.

Особенности вакцины Pfizer-BioNTech

Источник: Pfizer