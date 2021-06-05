Массовая COVID-вакцинация в городах Украины: где будет проходить на этих выходных

В выходные дни в некоторых городах Украины действуют центры массовой вакцинации. Прививку может получить человек любого возраста.

Вакцинировать будут тех людей, которые записались на вакцинацию через приложение "Дия" или контакт-центр Минздрава. И хотя, как и раньше, приоритет будут предоставлять пожилым людям, вакцинироваться сможет человек любой возрастной группы.

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Людей будут приглашать на вакцинацию, предварительно позвонив. Но заметим, что во Львове вакцинироваться можно и людям, которых нет в списке. Для этого есть только 1 условие – приехать не раньше 15:00 и не позднее 19:00.

В Центре общественного здоровья рассказали, где будут действовать такие пункты прививки 5 – 6 июня.

В каких городах открыты пункты прививки массовой вакцинации:

Киев, на базе Международного выставочного центра,

Львов, на базе стадиона "Арена Львов",

Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, СОШ "Крымская",

Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко,

Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого,

Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант",

Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь",

Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета,

Горишние Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат",

Ровно, на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

Что нужно взять с собой на вакцинацию?

С собой нужно взять паспорт, идентификационный код или копию декларации с семейным врачом.

Каким препаратом прививают?

В таких пунктах прививки используют вакцину CoronaVac от компании Sinovac. На днях она получила одобрение Всемирной организации здравоохранения, что подтвердило безопасность и эффективность препарата.

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