Массовая COVID-вакцинация в городах Украины: где будет проходить на этих выходных

В выходные дни в некоторых городах Украины действуют центры массовой вакцинации. Прививку может получить человек любого возраста.
Вакцинировать будут тех людей, которые записались на вакцинацию через приложение "Дия" или контакт-центр Минздрава. И хотя, как и раньше, приоритет будут предоставлять пожилым людям, вакцинироваться сможет человек любой возрастной группы.
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Людей будут приглашать на вакцинацию, предварительно позвонив. Но заметим, что во Львове вакцинироваться можно и людям, которых нет в списке. Для этого есть только 1 условие – приехать не раньше 15:00 и не позднее 19:00.
В Центре общественного здоровья рассказали, где будут действовать такие пункты прививки 5 – 6 июня.
В каких городах открыты пункты прививки массовой вакцинации:
- Киев, на базе Международного выставочного центра,
- Львов, на базе стадиона "Арена Львов",
- Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, СОШ "Крымская",
- Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко,
- Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого,
- Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант",
- Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь",
- Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета,
- Горишние Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат",
- Ровно, на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.
Что нужно взять с собой на вакцинацию?
С собой нужно взять паспорт, идентификационный код или копию декларации с семейным врачом.
Каким препаратом прививают?
В таких пунктах прививки используют вакцину CoronaVac от компании Sinovac. На днях она получила одобрение Всемирной организации здравоохранения, что подтвердило безопасность и эффективность препарата.
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