Сейчас уже болеют 50 детей и 3 воспитателей. У 33 человек, вероятно, обнаружили новый штамм коронавируса "Дельта". Однако эту информацию смогут подтвердить только после дополнительных анализов.

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Могут быть серьезные последствия

Врач-инфекционист Сергей Костенко рассказал, что среди больных есть 4 детей из группы риска. Они имеют астму или ожирение, поэтому болезнь может иметь серьезные последствия.

Из-за этого их уже госпитализировали в одесскую больницу №3. Вскоре туда должны отвезти еще 2 человек.

Все началось с нескольких детей

В лагере дети живут в 3 корпусах: "Солнечный", "Прибрежный" и "Звездный". Вспышку зафиксировали в "Звездном", где на данный момент проживали 494 ребенка и 60 воспитателей.

Дети заехали туда 7 августа, а первые случаи заболевания начали фиксировать уже 12 августа. В этот день к врачу обратились 3 детей, которые жаловались на температуру. Впоследствии тестированием обнаружили еще 3 инфицированных без симптомов заболевания.

Вспышку пытались остановить

Всех инфицированных сразу после обнаружения изолировали. А в корпусе начали проводить дезинфекцию. Однако это не помогло.

15 августа обнаружили еще 24 случая инфицирования, из которых у 7 были легкие симптомы. 16 августа добавилось еще 14 инфицированных, а 17 августа – 3 детей и один воспитатель.

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Домой отправят только часть детей

Все 494 воспитанника отряда "Звездный" являются контактными лицами. Из-за этого они проведут на изоляции в лагере еще 14 дней. А вот дети из других отрядов не контактировали с больными.

Поэтому им сделают быстрый тест на COVID-19 и отправят домой в течение 3 дней.

Всего в лагере отдыхали 1 058 детей из 18 областей. Среди них было больше всего жителей Ивано-Франковской, Ровненской, Черновицкой, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областей.